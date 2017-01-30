Обманутые дольщики ЖК "Европейский" провели митинг в Ростове

Posted 30 января 2017, 09:56
Published 30 января 2017, 09:56
Modified 11 сентября 2022, 16:02
Updated 11 сентября 2022, 16:02
"Сотни семей, среди которых есть и ветераны ВОВ, и многодетные с маленькими детьми, стали заложниками безвыходной ситуации, в которой вложенные деньги уже не вернуть и возможность получить квартиру практически отсутствует", - сказано в петиции.
По данным СМИ, отчаявшиеся люди вышли на митинг перед областной публичной библиотекой в Ростове. В ходе митинга люди обратились с просьбой собрать средства на адвокатов для защиты своих интересов, или откликнуться юристов, если таковые имеются, из числа обманутых дольщиков.
Отмечается, что митинг был заранее согласован с властями и прошел без происшествий. Что касается петиции, то ее направили еще и президенту, и главе правительства РФ.
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