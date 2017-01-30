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Posted 30 января 2017, 09:56

Published 30 января 2017, 09:56

Modified 11 сентября 2022, 16:02

Updated 11 сентября 2022, 16:02

Обманутые дольщики ЖК "Европейский" провели митинг в Ростове

30 января 2017, 09:56
Обманутые дольщики жилого комплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону написали обращение к губернатору области с просьбой помочь им получить свое жилье, следует из петиции на сервисе Сhange.org.

"Сотни семей, среди которых есть и ветераны ВОВ, и многодетные с маленькими детьми, стали заложниками безвыходной ситуации, в которой вложенные деньги уже не вернуть и возможность получить квартиру практически отсутствует", - сказано в петиции.

По данным СМИ, отчаявшиеся люди вышли на митинг перед областной публичной библиотекой в Ростове. В ходе митинга люди обратились с просьбой собрать средства на адвокатов для защиты своих интересов, или откликнуться юристов, если таковые имеются, из числа обманутых дольщиков.

Отмечается, что митинг был заранее согласован с властями и прошел без происшествий. Что касается петиции, то ее направили еще и президенту, и главе правительства РФ.

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