Обманутые дольщики ЖК "Европейский" провели митинг в Ростове

По данным СМИ, отчаявшиеся люди вышли на митинг перед областной публичной библиотекой в Ростове. В ходе митинга люди обратились с просьбой собрать средства на адвокатов для защиты своих интересов, или откликнуться юристов, если таковые имеются, из числа обманутых дольщиков.