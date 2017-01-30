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Ростовский критик эфира Первого канала попросил Путина остаться на 4-й срок

30 января 2017, 14:23
Автор нашумевшей петиции о смене новогодних передач на Первом Канале Вадим Манукян из Ростова-на-Дону создал еще одно обращение, в котором попросил президента РФ Владимира Путина остаться на четвертый срок, петиция появилась на сайте Change.org.

"Я понимаю, что 17 лет находиться у власти тяжело. Однако в стране осталось много накопившихся вопросов, которые необходимо решать именно вам", - прозвучало в обращении к президенту.

Манукян уточнил, что нужно что-то сделать с зарплатами и пенсиями, так как, по его мнению, их рост замедлился. Ростовчанин добавил, что четвертый срок должен стать новой вехой в модернизации страны.
На момент понедельника 13.15 мск обращение поддержал 31 человек.

Напомним, в начале января в сети появилась петиция, в которой Манукян просит руководство Первого канала пересмотреть программу новогодней ночи. Эта обращение получило широкий общественный резонанс и вызвало резкую критику со стороны звезд российской эстрады.

#Новости#Ростов vs Пугачева#Илья Ульянов#Общество
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