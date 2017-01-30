Ростовский критик эфира Первого канала попросил Путина остаться на 4-й срок

"Я понимаю, что 17 лет находиться у власти тяжело. Однако в стране осталось много накопившихся вопросов, которые необходимо решать именно вам", - прозвучало в обращении к президенту.
Манукян уточнил, что нужно что-то сделать с зарплатами и пенсиями, так как, по его мнению, их рост замедлился. Ростовчанин добавил, что четвертый срок должен стать новой вехой в модернизации страны.
На момент понедельника 13.15 мск обращение поддержал 31 человек.
Напомним, в начале января в сети появилась петиция, в которой Манукян просит руководство Первого канала пересмотреть программу новогодней ночи. Эта обращение получило широкий общественный резонанс и вызвало резкую критику со стороны звезд российской эстрады.