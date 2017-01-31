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"Евродон" не смог в суде опровергнуть наличие антибиотиков в индейке

31 января 2017, 11:35
Один из крупнейших российских производителей мяса индейки – ростовская компания "Евродон" – не смог опровергнуть в суде выявленные в его продукции антибиотики, следует из материалов Арбитражного суда Ростовской области.

Ранее за антибиотики в печени индейки компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

"Решение Арбитражного суда Ростовской области оставили без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — отметил представитель пресс-службы арбитражного суда, ссылаясь на материалы Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

По его словам, решение можно обжаловать в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.

Руководитель службы интегрированных коммуникаций "Евродон" Ольга Грекова не предоставила RostovGazeta комментарий по данному вопросу. Из материалов дела следует, что "Евродон" настаивал на том, что пробы продукции компании брали с нарушением требований, но доказать это в суде не удалось.

Продукцию компании в Ростовской области представители регионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору начали проверять после того, как в продукции компании в Чебоксарах обнаружили кишечную палочку. Из-за нее компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Позже из-за сложного материального положения сумму снизили вдвое.

В декабре прошлого года на одном из участков выращивания птицы была вспышка птичьего гриппа подтипа H5. Компания потерпела убытки в миллиард рублей.

#Новости#Опасная индейка#Юлия Ликарчук#Общество
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