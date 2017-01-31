Предприниматели Ростова не захотели давать оценки своим проверяющим

"Специальный сайт был создан, однако предприниматели им почему-то не заинтересовались", – резюмировал он.
По словам предпринимателей города, в 2016 году на их предприятиях в среднем проводилось более 1 проверки каждый месяц.
"У нас за 4 месяца прошло 6 проверок. В результате 80 процентов моего времени я тратила не на свою работу, а на улаживание вопросов по проверкам!", – заявила директор центра "Мобильная медицина" Валентина Кузнецова.
К её мнению присоединился председатель совета директоров одного из банков, признавшийся, что в 2016 году в его банке было проведено около 10 проверок в течение одного рабочего дня.