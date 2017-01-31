The New York Times считает Никиту Михалкова «экзорцистом России»

The New York Times от имени Дугласа Смита заявляет, что российский режиссер Никита Михалков придерживается националистических убеждений. Он распространяет их в телешоу «Бесогон ТВ», где убеждает зрителей во враждебном отношении западных стран к России. По мнению Михалкова, государства Европы работают на то, чтобы разорять и мучить его страну. Смит полагает, что Россию режиссер представляет себе «осажденной крепостью». Отсюда и его приверженность к политической идеологии, стоящей на позиции, что Россию окружают враги, и им нужно напомнить о ее могуществе. Смит уверен, что подобный посыл приводит к враждебному отношению россиян к западному миру.
Задачами Ельцин-Центра выступают развитие в России гражданского общества, демократии и института президентства. Издание пишет, что организация попала под критику Михалкова, поскольку, по его мнению, предает российские политические ценности в угоду Западу. Особенно режиссер возмущен мультфильмом об истории России, который транслируют в стенах центра. По мнению Смита, Михалков увидел в нем историю своей страны как перечень сменяющихся тиранов и народных страданий. The New York Times уточняет, что режиссер передал Правительству России требование либо поменять программу Ельцин-Центра, чтобы она соответствовала его националистическим идеям, либо закрыть его полностью. Михалков считает, что деятельность екатеринбургского центра может привести к уничтожению патриотических взглядов молодежи и как следствие - распаду страны. А это, считает Михалков, и является целью мирового сообщества.
В подтверждение того, что Никита Михалков действительно верит в планы Запада завладеть российской территорией, издание приводит историю с фразой, якобы сказанной госсекретарем США Мэдлин Олбрайт. Михалков сослался на ее слова о том, что богатства Сибири не должны принадлежать только России. Однако позже оказалось, что таких слов Олбрайт никогда не произносила.
Смит полагает, что нападение Михалкова на Ельцин-Центр способствует общему курсу на борьбу с инакомыслием, развернутую в последние годы на территории России. В стране идет активная борьба с «иностранными агентами». Так называют организации, которые получают деньги из-за границы. Жертвами такой политики, пишет Смит, уже стали агентство социологических исследований «Левада-Центр», а также организация «Мемориал», которая боролась за соблюдение прав человека. Обе они в числе прочих были закрыты в России.