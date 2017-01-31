The New York Times считает Никиту Михалкова «экзорцистом России»

The New York Times от имени Дугласа Смита заявляет, что российский режиссер Никита Михалков придерживается националистических убеждений. Он распространяет их в телешоу «Бесогон ТВ», где убеждает зрителей во враждебном отношении западных стран к России. По мнению Михалкова, государства Европы работают на то, чтобы разорять и мучить его страну. Смит полагает, что Россию режиссер представляет себе «осажденной крепостью». Отсюда и его приверженность к политической идеологии, стоящей на позиции, что Россию окружают враги, и им нужно напомнить о ее могуществе. Смит уверен, что подобный посыл приводит к враждебному отношению россиян к западному миру.