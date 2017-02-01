rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Банк России утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей

1 февраля 2017, 17:41
Центробанк утвердил изображения, которые появятся на банкнотах номиналом 200 и 2 тысячи рублей, эти сведения опубликовали на сайте Банка России.

"На банкноте в 200 рублей изобразят символы Севастополя, на банкноте в 2 тысячи рублей - мост на остров Русский и космодром "Восточный", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что это решение было принято после общероссийского конкурса по выбору символов. Банкноты будут выпущены в обращение в конце нынешнего года.

Сам конкурс прошел в прошедшем году. Всего было представлено свыше пяти тысяч номинантов.
Ранее Жители Новочеркасска предложили поместить изображение Вознесенского казачьего собора. Молодежное правительство Таганрога хотело, чтобы появился памятник Чехову.

р1

Какие, на ваш взгляд, еще нужны банкноты?
#Новости#Илья Ульянов#Экономика#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00