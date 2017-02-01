Банк России утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей

"На банкноте в 200 рублей изобразят символы Севастополя, на банкноте в 2 тысячи рублей - мост на остров Русский и космодром "Восточный", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что это решение было принято после общероссийского конкурса по выбору символов. Банкноты будут выпущены в обращение в конце нынешнего года.
Сам конкурс прошел в прошедшем году. Всего было представлено свыше пяти тысяч номинантов.
Ранее Жители Новочеркасска предложили поместить изображение Вознесенского казачьего собора. Молодежное правительство Таганрога хотело, чтобы появился памятник Чехову.
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