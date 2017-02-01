"Ростов-Арена" заняла 5-е место в рейтинге готовности стадионов к ЧМ-2018

Что касается стоимости, то здесь "Ростов-Арена" на 6-м месте с 18,7 миллиарда рублей вложений, что на 29% превышает изначальную смету. Самым дорогим стал "Санкт-Петербург", его цена превысила первоначальную на 716% и на момент составления рейтинга составляла 48 миллиардов рублей.