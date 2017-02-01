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"Ростов-Арена" заняла 5-е место в рейтинге готовности стадионов к ЧМ-2018

1 февраля 2017, 17:50
Возводимый к Чемпионату мира по футболу 2018 года новый стадион "Ростов-Арена" занял пятое место по степени готовности всех российских спортивных объектов мундиаля.

Согласно рейтингу, созданному "Советским спортом", готовность ростовского стадиона достигла 70%. Ближе всех к завершению находится строительство стадионов в Сочи и Санкт-Петербурге, на данный момент их готовность достигла 95%. Полностью готовы только 2 российских объекта - "Открытие-Арена" в Москве и стадион в Казани.

По транспортной доступности "Ростов-Арена" занимает 7-е место, самым труднодоступным стал "Фишт" в Сочи.

По количеству зрителей ростовский стадион не попал ни в топ самых больших, ни в топ самых маленьких. Здесь лидерами стали московские "Лужники" с вместимостью 81 тысячей зрителей и "Екатеринбург-Арена" с 21 тысячей человек соответственно.

Что касается стоимости, то здесь "Ростов-Арена" на 6-м месте с 18,7 миллиарда рублей вложений, что на 29% превышает изначальную смету. Самым дорогим стал "Санкт-Петербург", его цена превысила первоначальную на 716% и на момент составления рейтинга составляла 48 миллиардов рублей.

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