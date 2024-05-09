Стало известно, какой салют устроят в Ростове-на-Дону на 9 Мая

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
По информации издания, запуском будут заниматься военнослужащие ЮВО. Салют можно будет увидеть на левом берегу реки Дон.
«Салют состоится вечером на левом берегу реки Дон, запустят 30 залпов», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что в этом году в донском регионе приняли решение о проведении парада Победы без зрителей. Это связано с мерами безопасности.
Добавим, что первоначально планировали не отменять торжественное мероприятие и пригласить только ветеранов в качестве гостей. Однако теперь пришлось отказаться и от этой идеи.
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