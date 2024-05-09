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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Салют в Ростове-на-Дону на 9 Мая будет состоять из 30 залпов

Стало известно, какой салют устроят в Ростове-на-Дону на 9 Мая

9 мая 2024, 06:57
Фото: 1MI

Салют в Ростове-на-Дону на 9 Мая будет состоять из 30 залпов

В Ростове-на-Дону в четверг, 9 мая, запланирован салют из 30 залпов, сообщает РИА «Новости».

По информации издания, запуском будут заниматься военнослужащие ЮВО. Салют можно будет увидеть на левом берегу реки Дон.

«Салют состоится вечером на левом берегу реки Дон, запустят 30 залпов», — говорится в публикации.

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Ранее стало известно, что в этом году в донском регионе приняли решение о проведении парада Победы без зрителей. Это связано с мерами безопасности.

Добавим, что первоначально планировали не отменять торжественное мероприятие и пригласить только ветеранов в качестве гостей. Однако теперь пришлось отказаться и от этой идеи.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Салют#30 залпов
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