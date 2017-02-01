rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Тарифы на пригородный транспорт утвердили в Ростовской области

1 февраля 2017, 14:12
В Ростовской области утвердили тарифы на пригородный общественный транспорт, сообщило облправительство.

"Кроме того, утвердили тарифы на междугородние перевозки", - сказано в сообщении.

Тарифы определили стоимость 1 пассажирокилометра и провоза багажа. Так, на пригородных маршрутах стоимость пассажирокилометра утверждена в 1,67 рублей, на междугородних в 1,15 рублей.

Стоимость провоза багажа зависит от расстояния и будет равняться от 6,5 до 26 рублей при поездке до 200 километров, если маршрут длинее, то за последующие каждые 100 километров провоза багажа будут взимать по 6,5 рублей.

Отмечается, что тарифы действительны на всей территории области, кроме сообщения между Ростовом и Батайском с Аксаем. На эти маршруты тарифы устанавливают отдельно.

р3

#Новости#Ростов#Ростовская область#Татьяна Уляшова#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00