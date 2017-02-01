Тарифы на пригородный транспорт утвердили в Ростовской области

"Кроме того, утвердили тарифы на междугородние перевозки", - сказано в сообщении.
Тарифы определили стоимость 1 пассажирокилометра и провоза багажа. Так, на пригородных маршрутах стоимость пассажирокилометра утверждена в 1,67 рублей, на междугородних в 1,15 рублей.
Стоимость провоза багажа зависит от расстояния и будет равняться от 6,5 до 26 рублей при поездке до 200 километров, если маршрут длинее, то за последующие каждые 100 километров провоза багажа будут взимать по 6,5 рублей.
Отмечается, что тарифы действительны на всей территории области, кроме сообщения между Ростовом и Батайском с Аксаем. На эти маршруты тарифы устанавливают отдельно.
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