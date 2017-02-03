Под Волгоградом в сарае умер ветеран Великой Отечественной войны

По информации "Независимой газеты", на похороны ветерана, оплаченные неравнодушными пользователями Facebook, не пришел никто из местных властей.
Александр Зеновьев последние два года своей жизни провел в сарае в поселке Городище. Как пишет издание, местные чиновники и депутаты ни разу не поинтересовались, с кем проживает ветеран. Как оказалось, его дом заняли посторонние люди, а сам пожилой человек жил в стоящем рядом сарае.
Как только об истории узнала общественность, местная власть обвинила активистов ТОС, стараниями которых был похоронен ветеран, в том, что они "раздули тему" и опозорили область перед празднованием годовщины победы в Сталинградской битве, пишет источник. По данным издания, теперь чиновники могут лишить ТОС финансирования. И это несмотря на то, что на территории общественного самоуправления живут 40 ветеранов.
Как отмечает издание, остается загадкой, кто вместо ветерана получал пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц. После смерти Александра Зеновьева денег на его похороны не нашлось: люди из дома ветерана сообщили, что у них нет средств на оплату ритуальных услуг. Тело пожилого человека трое суток находилось в морге, пока активисты ТОС пытались собрать деньги на похороны.