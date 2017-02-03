Под Волгоградом в сарае умер ветеран Великой Отечественной войны

Как только об истории узнала общественность, местная власть обвинила активистов ТОС, стараниями которых был похоронен ветеран, в том, что они "раздули тему" и опозорили область перед празднованием годовщины победы в Сталинградской битве, пишет источник. По данным издания, теперь чиновники могут лишить ТОС финансирования. И это несмотря на то, что на территории общественного самоуправления живут 40 ветеранов.