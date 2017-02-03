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Под Волгоградом в сарае умер ветеран Великой Отечественной войны

3 февраля 2017, 14:45
В поселке Городище под Волгоградом в сарае умер 90-летний ветеран ВОВ Александр Зеновьев. Деньги на его похороны собирали в интернете активисты местного территориального общественного самоуправления (ТОС). После огласки тяжелых условий проживания ветерана местные чиновники обвинили волонтеров в "раздувании темы".

По информации "Независимой газеты", на похороны ветерана, оплаченные неравнодушными пользователями Facebook, не пришел никто из местных властей.

Александр Зеновьев последние два года своей жизни провел в сарае в поселке Городище. Как пишет издание, местные чиновники и депутаты ни разу не поинтересовались, с кем проживает ветеран. Как оказалось, его дом заняли посторонние люди, а сам пожилой человек жил в стоящем рядом сарае.

Как только об истории узнала общественность, местная власть обвинила активистов ТОС, стараниями которых был похоронен ветеран, в том, что они "раздули тему" и опозорили область перед празднованием годовщины победы в Сталинградской битве, пишет источник. По данным издания, теперь чиновники могут лишить ТОС финансирования. И это несмотря на то, что на территории общественного самоуправления живут 40 ветеранов.

Как отмечает издание, остается загадкой, кто вместо ветерана получал пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц. После смерти Александра Зеновьева денег на его похороны не нашлось: люди из дома ветерана сообщили, что у них нет средств на оплату ритуальных услуг. Тело пожилого человека трое суток находилось в морге, пока активисты ТОС пытались собрать деньги на похороны.

#Желтые новости#Редактор Регионов
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