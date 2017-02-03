Станкостроительное предприятие потребовало 142,2 млн от "Роствертола"

Как сообщают СМИ, договор уже становился причиной судебных тяжб между сторонами, в 2016 году "Роствертол" обратился в суд с требованием взыскать с московского предприятия 1,6 миллиона евро долга за невыполненные обязательства. В соответствии с договором "Станкоимпорт" обязался подыскать поставщиков для вертолетостроительного предприятия и заключить контракты с ними, но московская компания не сумела выполнить условия договора.