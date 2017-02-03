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Станкостроительное предприятие потребовало 142,2 млн от "Роствертола"

3 февраля 2017, 18:05
Предприятие "Внешнеэкономическое объединение "Станкоимпорт", зарегистрированное в Москве, обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать с ПАО "Ростовертол" 142,2 миллиона рублей, говорится в документах, опубликованных в электронной картотеке дел.

В 2012 году компании заключили два договора, согласно которым московское станкостроительное предприятие должно было провести переоборудование и реконструкцию производственных мощностей "Ростовертола".

Исходя из исковых требований, вертолетостроительное предприятие причинило "Станкоимпорту" ущерб, который был оценен в 108,2 миллиона рублей. Сумма упущенной выгоды составила 34 миллиона рублей, так как общие затраты на реализацию проекта превысили 1,14 миллиарда рублей, а ростовское предприятие оплатило лишь чуть больше миллиарда рублей.

Рассмотрение иска назначено на 13 марта текущего года.

Как сообщают СМИ, договор уже становился причиной судебных тяжб между сторонами, в 2016 году "Роствертол" обратился в суд с требованием взыскать с московского предприятия 1,6 миллиона евро долга за невыполненные обязательства. В соответствии с договором "Станкоимпорт" обязался подыскать поставщиков для вертолетостроительного предприятия и заключить контракты с ними, но московская компания не сумела выполнить условия договора.

Компания "Роствертол", входящая в холдинг "Вертолеты России", производит вертолеты МИ-26Т и боевые вертолеты МИ-35. В настоящее время предприятие серийно  выпускает вертолет нового поколения Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-35М.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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