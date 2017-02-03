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Суд признал банкротом "Ростовскую региональную ипотечную корпорацию"

3 февраля 2017, 18:53
Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом регионального оператора Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) "Ростовскую региональную ипотечную корпорацию", говорится в документах, опубликованных электронной картотеке дел.

Банкротный иск в отношении "Ростовской региональной ипотечной корпорации" был подан в минувшем году компанией "Ростовсеверстрой", которому региональный оператор АИЖК задолжал 3 миллиона рублей за оказанные подрядные работы. Кроме того, иск о банкротстве подал также и ПАО "БМ-Банк". Кредитно-финансовой организации РРИК осталось должна порядка 70 миллионов рублей по кредитным обязательствам.

В отношении регионального оператора АИЖК введена процедура наблюдения. Рассмотрение отчета об итогах работы временного управляющего назначено на 27 июля 2017 года.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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