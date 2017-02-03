Суд признал банкротом "Ростовскую региональную ипотечную корпорацию"

Банкротный иск в отношении "Ростовской региональной ипотечной корпорации" был подан в минувшем году компанией "Ростовсеверстрой", которому региональный оператор АИЖК задолжал 3 миллиона рублей за оказанные подрядные работы. Кроме того, иск о банкротстве подал также и ПАО "БМ-Банк". Кредитно-финансовой организации РРИК осталось должна порядка 70 миллионов рублей по кредитным обязательствам.