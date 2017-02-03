Жители Татарстана в 2017 году смогут сэкономить до 260 тыс руб на НДФЛ

Прежние послабления тоже действуют. Таким образом, сохраняется механизм налогового вычета, когда 13% уплаченных налогов можно вернуть обратно. Чаще всего возвращают проценты с денег, потраченных на обучение, лечение, покупку лекарств, строительство или покупку жилья стоимостью не более 2 миллионов рублей. Кроме того, компенсацию можно получить за выплаченные проценты по ипотеке, но только в том случае, если размер займа составляет не более 3 миллионов рублей.