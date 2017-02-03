Жители Татарстана в 2017 году смогут сэкономить до 260 тыс руб на НДФЛ

С этого года государство ввело несколько послаблений по уплате подоходного налога, сообщает Inkazan. Так, НДФЛ не будет взиматься с целевых выплат на обучение сотрудников. Не будут облагаться налогом и деньги, которые придут на банковскую карточку по программам лояльности.
Прежние послабления тоже действуют. Таким образом, сохраняется механизм налогового вычета, когда 13% уплаченных налогов можно вернуть обратно. Чаще всего возвращают проценты с денег, потраченных на обучение, лечение, покупку лекарств, строительство или покупку жилья стоимостью не более 2 миллионов рублей. Кроме того, компенсацию можно получить за выплаченные проценты по ипотеке, но только в том случае, если размер займа составляет не более 3 миллионов рублей.
Коммерческие банки, зная о таких послаблениях, вводят в систему своих операций новые опции. Например, ПАО «Ак барс банк» с 23 января стало предоставлять новую опцию по возврату налогового вычета, благодаря которой получить компенсацию можно по упрощенной схеме.
Таким онлайн-сервисом может воспользоваться каждое физическое лицо, которое платит налоги по доходам и является клиентом любого банка. Нужно лишь заполнить заявку на сайте «Ак барс банка». После чего клиент получит персонального менеджера, являющегося налоговым экспертом, который поможет подготовить документы, заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, и даже направить их в налоговую службу.
По словам руководителя проектного офиса «Ак барс банка» Дамира Галиева, все документы можно сфотографировать и отправить консультанту, который проконтролирует правильность их заполнения. За индивидуальные данные можно не беспокоиться, так как их передача происходит через защищенные сервисы. Сумма налогового вычета придет в течение трех месяцев на ту банковскую карту физического лица, которую он укажет.
Подоходный налог в Республике Татарстан собирается не полностью. По словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, за 11 месяцев прошлого года сумма начисленного, но не мобилизованного в бюджет НДФЛ увеличилась на 68% - до 826 миллионов рублей. Такие поступления на втором месте в структуре налоговых доходов Татарстана, на первом же – поступления от налога на прибыль. За 2016 год сборы подоходного налога в бюджет РТ составили 55,5 миллиарда рублей.