ХК "Ростов" сыграет в понедельник с командой Набережных Челнов

Posted 6 февраля 2017, 10:49
Published 6 февраля 2017, 10:49
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Чтобы встретиться с ХК "Челны" ребята преодолели почти 1,7 тысячи километров на автобусе, что могло отразиться на физическом состоянии "кондоров". Кроме того, "Ростов" отправился на игры с "Челнами" без нападающих Саввы Селезнева, Александра Дударова, Дмитрия Данилина и вратаря Сергея Горелова. Впрочем, в состав команды после дисквалификации вернулись нападающие Алексей Алтухов и Кирилл Угаров.
При этом, как показывает статистика, команда Набережных Челнов на своем льду остается непобедимой на протяжение уже 6 матчей. Ростовчанам необходимо увезти очки со встречи с "Челнами", поскольку до конца сезона осталось не так много времени, а "кондорам" нужно удерживать место лидера в турнирной таблице, чтобы во время жеребьевки сетки плей-офф получить преимущество перед другими клубами.
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