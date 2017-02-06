ХК "Ростов" сыграет в понедельник с командой Набережных Челнов

При этом, как показывает статистика, команда Набережных Челнов на своем льду остается непобедимой на протяжение уже 6 матчей. Ростовчанам необходимо увезти очки со встречи с "Челнами", поскольку до конца сезона осталось не так много времени, а "кондорам" нужно удерживать место лидера в турнирной таблице, чтобы во время жеребьевки сетки плей-офф получить преимущество перед другими клубами.