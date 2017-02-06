Расписание городской электрички изменится в Ростове

"Поезд Ростов - Кизитеринка будет отправляться в 15,31 мск и прибывать на конечную станцию в 16.04. Электричка Кизитеринка - Ростов-Западный будет отправляться в 17.16. В конечной точке она окажется в 18.06", - говорится в сообщении.