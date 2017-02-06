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Posted 6 февраля 2017, 11:20

Published 6 февраля 2017, 11:20

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Расписание городской электрички изменится в Ростове

6 февраля 2017, 11:20
В Ростове-на-Дону с 17 января изменится расписание городской электрички, которая курсирует в пятницу вечером, информирует пресс-служба СКЖД.

"Поезд Ростов - Кизитеринка будет отправляться в 15,31 мск и прибывать на конечную станцию в 16.04. Электричка Кизитеринка - Ростов-Западный будет отправляться в 17.16. В конечной точке она окажется в 18.06", - говорится в сообщении.

Это решение было принято из-за того, что в пятницу число пассажиров уменьшается на 30-40% по сравнению с другими рабочими днями.

Также о новом расписании попросили и местные жители.

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