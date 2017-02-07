Арбитражный суд заставил ФК "Ростов" заплатить за просрочку по аренде жилья

Posted 7 февраля 2017, 11:55
Published 7 февраля 2017, 11:55
Modified 1 октября, 13:02
Updated 1 октября, 13:02
Из материалов дела следует, что между ФК "Ростов" и компаний "Автоэкспресс" был заключен договор об аренде жилого помещения площадью 77,3 квадратного метра на 3-м этаже многоквартирного дома. Арендная ставка составила 30 тысяч рублей в месяц. Задолженность по аренде квартиры образовалась с августа по декабрь 2016 года, ее общая сумма составила 150 тысяч рублей.
Напомним, что в конце октября 2016 года Арбитражный суд обязал футбольный клуб "Ростов" погасить задолженность перед другим предпринимателем за аренду жилого помещения в размере 98 тысяч рублей.
По данным системы СПАРК, компания "Автоэкспресс" специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом.
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