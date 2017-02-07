Арбитражный суд заставил ФК "Ростов" заплатить за просрочку по аренде жилья

Из материалов дела следует, что между ФК "Ростов" и компаний "Автоэкспресс" был заключен договор об аренде жилого помещения площадью 77,3 квадратного метра на 3-м этаже многоквартирного дома. Арендная ставка составила 30 тысяч рублей в месяц. Задолженность по аренде квартиры образовалась с августа по декабрь 2016 года, ее общая сумма составила 150 тысяч рублей.