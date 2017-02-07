Правила парковки нарушили сотрудники парковочного пространства в Ростове

"Фотография была сделана на пересечении Пушкинской и Ворошиловского", - сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях к посту спорили, нарушает ли ПДД автомобиль, некоторые утверждали, что здесь имеет место парковка через 5 метров после пешеходного перехода, что правилами допускается. Но, судя по выложенному фото, автомобиль бросили непосредственно на переходе.
Как пояснил в комментариях один из пользователей, специалист ООО "Ростовское парковочное пространство" приехал на срочный вызов, что ни в коей мере не оправдывает нарушения ПДД, за которое его накажут.
р3