Сбербанк намерен продать с молотка гостиницу в Таганроге

Известно, что компания задолжала кредитно-финансовой организации свыше 10 миллионов рублей, поэтому банк намеревается распродать активы предприятия в качестве залогового имущества. Двухэтажное здание гостиницы расположено по улице Александровской в Таганроге, его площадь составляет 483,2 квадратных метров. Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, а также котельная также вошли в стоимость лота. Данное имущество было оценено в 14,3 миллиона рублей.