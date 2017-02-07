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Сбербанк намерен продать с молотка гостиницу в Таганроге

7 февраля 2017, 18:14
Сбербанк выставил на аукцион гостиницу, расположенную в городе Таганроге, принадлежавшую обанкротившейся компании "Юстас", соответствующее заявление появилось на сайте по реализации залогового имущества.

Известно, что компания задолжала кредитно-финансовой организации свыше 10 миллионов рублей, поэтому банк намеревается распродать активы предприятия в качестве залогового имущества. Двухэтажное здание гостиницы расположено по улице Александровской в Таганроге, его площадь составляет 483,2 квадратных метров. Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, а также котельная также вошли в стоимость лота. Данное имущество было оценено в 14,3 миллиона рублей.

Процедура банкротства в отношении таганрогской компании "Юста" была инициирована осенью минувшего года.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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