Инфляция в январе в Ростовской области составила 0,5%

Так, продовольственные товары, включая спиртные напитки, на прилавках магазинов и рынков подорожали на 0,8%. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,4%. Неизменными в январе оставалась средняя стоимость жилищно-коммунальных, санаторно-оздоровительных услуг, услуг, связанных с воспитанием дошкольников, физкультурой и спортом, а также страховых услуг.