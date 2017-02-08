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Инфляция в январе в Ростовской области составила 0,5%

8 февраля 2017, 18:56
В январе цены на различные товары и услуги выросли на 0,5%, говорится в отчете Ростовстата.

Так, продовольственные товары, включая спиртные напитки, на прилавках магазинов и рынков подорожали на 0,8%. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,4%. Неизменными в январе оставалась средняя стоимость жилищно-коммунальных, санаторно-оздоровительных услуг, услуг, связанных с воспитанием дошкольников, физкультурой и спортом, а также страховых услуг.

Немного снизились цены на услуги организаций, специализирующихся на зарубежном туризмена 2% и пассажирских перевозкахна 0,6%. На 0,6% выросла стоимость услуг связи.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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