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Прокурор Ростова опроверг данные о том, что город самый опасный в Европе

8 февраля 2017, 11:48
Прокурор Ростова-на-Дону опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что город является самым небезопасным в Европе, сообщает в среду горадминистрация.

"В рейтинге приводятся данные за 2015 год. Согласно официальной статистике, в этот период был зафиксирован рост числа зарегистрированных преступлений на 14,4%", - говорится в сообщении.

Согласно рейтингу, рост преступности обусловлен конфликтом на приграничной территории Украины. Прокурор уточнил, что это объясняет увеличение числа преступлений, совершенных в 2015 году иностранцами. Доля этих преступлений не превышала 0,63% от общего числа незаконных действий в городе.

В прошедшем году число зарегистрированных преступлений снизилось на 11,5%.
По мнению прокурора, в СМИ распространена недостоверная информация.

Ранее американский портал Worldatlas назвал Ростов самым опасным и криминальным городом Европы.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
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