Прокурор Ростова опроверг данные о том, что город самый опасный в Европе

Согласно рейтингу, рост преступности обусловлен конфликтом на приграничной территории Украины. Прокурор уточнил, что это объясняет увеличение числа преступлений, совершенных в 2015 году иностранцами. Доля этих преступлений не превышала 0,63% от общего числа незаконных действий в городе.