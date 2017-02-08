Прокурор Ростова опроверг данные о том, что город самый опасный в Европе

"В рейтинге приводятся данные за 2015 год. Согласно официальной статистике, в этот период был зафиксирован рост числа зарегистрированных преступлений на 14,4%", - говорится в сообщении.
Согласно рейтингу, рост преступности обусловлен конфликтом на приграничной территории Украины. Прокурор уточнил, что это объясняет увеличение числа преступлений, совершенных в 2015 году иностранцами. Доля этих преступлений не превышала 0,63% от общего числа незаконных действий в городе.
В прошедшем году число зарегистрированных преступлений снизилось на 11,5%.
По мнению прокурора, в СМИ распространена недостоверная информация.
Ранее американский портал Worldatlas назвал Ростов самым опасным и криминальным городом Европы.
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