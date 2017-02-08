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Проверьте свои знания в кино
8 февраля 2017, 11:56
Если вы любите кинофильмы, то пройдите тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы в них разбираетесь.
Проверьте свои знания в кино
Кинематограф существует сравнительно недолго. Однако режиссеры сняли сотни тысяч фильмов. Как думаете, сколько из них вы посмотрели и насколько хорошо знаете эту сферу?
Пройти тест
#Илья Ульянов
#Тесты
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