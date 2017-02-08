Смертельно больного главу "Ванта" госпитализировали из СИЗО в Ростове

"Подсудимого Валерия Чабанова не привезли сегодня на судебное заседание в связи с тем, что он находится в медицинском учреждении ГУФСИНа (служба исполнения наказаний — прим.ред.) с резким ухудшением состояния здоровья. К сожалению, нам не сказали, с каким диагнозом его направили туда", — отметила адвокат.