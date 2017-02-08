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Смертельно больного главу "Ванта" госпитализировали из СИЗО в Ростове

8 февраля 2017, 17:00
Основателя одного из крупнейших строительных концернов "Вант" Валерия Чабанова, который уже год находится под стражей в связи с делом о мошенничестве, срочно госпитализировали из СИЗО №1 Ростова-на-Дону из-за ухудшения здоровья — у него последняя стадия рака, сообщила RostovGazeta адвокат Светлана Подгорная.

Чабанова арестовали 4 февраля прошлого года по подозрению в хищении денежных средств дольщиков. Сторона защиты настаивает на том, что подсудимый пребывает в ростовском СИЗО с неизлечимым онкологическим заболеванием и требует его освобождения. Ранее суд не принял во внимание диагноз, поставленный клиникой иностранного государства, и потребовал прохождения дополнительного обследования на территории РФ.

"Подсудимого Валерия Чабанова не привезли сегодня на судебное заседание в связи с тем, что он находится в медицинском учреждении ГУФСИНа (служба исполнения наказаний — прим.ред.) с резким ухудшением состояния здоровья. К сожалению, нам не сказали, с каким диагнозом его направили туда", — отметила адвокат.

По словам адвоката, во время судебного заседания в среду озвучили резолютивную часть судмедэкспертизы. "Ее огласили в отсутствие подсудимого с нарушением уголовно-процессуального кодекса, что было занесено в протокол. Суд отложил судебное заседание, полагая, что по выздоровлении данные обстоятельства будут повторены вновь", — говорит Подгорная.

Адвокат не стала ссылаться на содержание медицинского заключения до тех пор, пока его копия не будет на руках у стороны защиты. Экспертиза должна подтвердить или опровергнуть наличие заболевания у подсудимого.

#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
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