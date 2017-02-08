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В Ростове появились первые заказы на нейроинтерфейс для инвалидов

8 февраля 2017, 18:55
Люди с ограниченными возможностями могут управлять инвалидными креслами с помощью разработки ростовских стартаперов из Ростова и уже есть первые заказы, рассказал RostovGazeta руководитель проекта NeuroIT Николай Свиридов.

"Уже есть заявки на нейроинтерфейс, ориентированный на людей с ограниченными возможностями – их порядка 20, и люди готовы купить их уже сейчас. Покупка станет возможной после тестирования на людях", - пояснил он.

Нейроинтерфейс будет стоить порядка 30 тысяч рублей, и отечественных нейроинтерфейсов на рынке в настоящее время нет, по словам Свиридова.

В комплект нейроинтерфейса входит и сам девайс, и программа, которой он управляется. И так как в инвалидных креслах не предусмотрена беспроводная связь, предоставляется пульт для управления креслом (они сменные на всех моторизированных колясках), пользователь меняет свой пульт на пульт от нейроинтерфейса, надевает устройство и может обучаться пользованию.

Механизм действия таков: располагая на голове небольшую мобильную гарнитуру с четырьмя датчиками, считывается электрическая активность мозга, и при возникновении мысленных движений руками или ногами мысленные движения переводятся в конкретные команды. Это может использоваться как для управления инвалидным креслом, так и для управления смартфоном, к примеру.

#Новости#Алина Андреева#Общество
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