В Ростове появились первые заказы на нейроинтерфейс для инвалидов

В комплект нейроинтерфейса входит и сам девайс, и программа, которой он управляется. И так как в инвалидных креслах не предусмотрена беспроводная связь, предоставляется пульт для управления креслом (они сменные на всех моторизированных колясках), пользователь меняет свой пульт на пульт от нейроинтерфейса, надевает устройство и может обучаться пользованию.