В Ростове сменился оператор центра муниципального предпринимательства

"Мы готовы заниматься созидательным трудом, преумножая то, что уже есть в проекте. Мы готовы выполнить этот заказ, наш вуз обладает всеми необходимыми ресурсами, у нас работают опытные ученые, есть контакты с ведущими предприятиями региона. Я сделаю все возможное, чтобы "Новый Ростов" работал и развивался", - добавил он.
Уже подписан контракт на 27 миллионов рублей по оказанию комплекса услуг для методического, аналитического и информационного сопровождения малого и среднего предпринимательства в Ростове.
В муниципальном центре для предпринимателей "Новый Ростов" находится открытое рабочее пространство, проводятся бесплатные семинары и консультации для начинающих бизнесменов.