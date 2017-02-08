В Ростове сменился оператор центра муниципального предпринимательства

"Мы готовы заниматься созидательным трудом, преумножая то, что уже есть в проекте. Мы готовы выполнить этот заказ, наш вуз обладает всеми необходимыми ресурсами, у нас работают опытные ученые, есть контакты с ведущими предприятиями региона. Я сделаю все возможное, чтобы "Новый Ростов" работал и развивался", - добавил он.