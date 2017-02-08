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В Ростове сменился оператор центра муниципального предпринимательства

8 февраля 2017, 13:18
Донской государственный технический университет выиграл конкурс и стал новым оператором центра муниципального предпринимательства "Новый Ростов", рассказал на встрече с журналистами ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

"Мы готовы заниматься созидательным трудом, преумножая то, что уже есть в проекте. Мы готовы выполнить этот заказ, наш вуз обладает всеми необходимыми ресурсами, у нас работают опытные ученые, есть контакты с ведущими предприятиями региона. Я сделаю все возможное, чтобы "Новый Ростов" работал и развивался", - добавил он.

Уже подписан контракт на 27 миллионов рублей по оказанию комплекса услуг для методического, аналитического и информационного сопровождения малого и среднего предпринимательства в Ростове.

В муниципальном центре для предпринимателей "Новый Ростов" находится открытое рабочее пространство, проводятся бесплатные семинары и консультации для начинающих бизнесменов.

#Новости#Алина Андреева#Экономика
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