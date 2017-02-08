Зрители драмтеатра парализовали движение троллейбусов в Ростове
8 февраля 2017, 13:17
Поклонники Сергея Безрукова, пришедшие на спектакль в драмтеатр имени Горького в Ростове-на-Дону, парализовали движение троллейбусов на Театральной площади, сообщается в одной из ростовских групп "ВКонтакте".
"Парковка театра не вместила все автомобили зрителей, часть их осталась на проезжей части и перегородили проезд общественному транспорту", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в театре шел спектакль "Пушкин" в Сергеем Безруковым в главной роли.