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Зрители драмтеатра парализовали движение троллейбусов в Ростове

8 февраля 2017, 13:17
Поклонники Сергея Безрукова, пришедшие на спектакль в драмтеатр имени Горького в Ростове-на-Дону, парализовали движение троллейбусов на Театральной площади, сообщается в одной из ростовских групп "ВКонтакте".

"Парковка театра не вместила все автомобили зрителей, часть их осталась на проезжей части и перегородили проезд общественному транспорту", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в театре шел спектакль "Пушкин" в Сергеем Безруковым в главной роли.

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#Новости#Ростов#Татьяна Уляшова#Происшествия
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