Двое ростовчан произвели контрафактного алкоголя на 10 млн руб

Posted 9 февраля 2017, 07:58
Published 9 февраля 2017, 07:58
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
"По данным полиции, фигуранты в течение двух лет поставляли товар в торговые точки в нескольких регионах РФ. Были обнаружены склады в Аксайском и Мясниковском районах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты изъяли около девяти тысяч бутылок, акцизные марки, 60 бочек со спиртом.
Было установлено, что акцизные марки на таре не являются продукцией Гознака РФ. По факту случившегося завели уголовные дела.
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