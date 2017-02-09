Пьяные курильщики виновны в большинстве смертельных пожаров на Дону

"Много хлопот приносит неосторожное обращение с огнем, в том числе курение. В прошлом году из-за этого погибло 130 человек, что составляет 60% от их общего числа. Многие из них находились в нетрезвом состоянии и фактически сами стали виновниками пожара", — отмечает он.