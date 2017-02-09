Пьяные курильщики виновны в большинстве смертельных пожаров на Дону

"Много хлопот приносит неосторожное обращение с огнем, в том числе курение. В прошлом году из-за этого погибло 130 человек, что составляет 60% от их общего числа. Многие из них находились в нетрезвом состоянии и фактически сами стали виновниками пожара", — отмечает он.
По словам Синькова, две трети погибших во время пожаров на Дону – безработные, пенсионеры, инвалиды и бомжи. Среди основных причин пожаров на Дону – несоблюдение правил эксплуатации электроприборов и тепловых устройств.
За год наблюдается также увеличение числа умышленных поджогов на 11%, семь человек погибли. Размер материального ущерба при поджогах увеличился вдвое и составил порядка 14 миллионов рублей.