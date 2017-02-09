Ростовский "Евродон" не получит полного возмещения ущерба от гриппа птиц

По его словам, птичий грипп мог быть занесен на завод из-за нарушения стерильности. "А как он был занесен в Астраханскую область, в Республику Калмыкия, в личные подсобные хозяйства? Это перелетная птица, это в кормах, это просто доступ на территорию комплекса людей. Все должно быть стерильно на каждом этапе, как в хирургической палате, полностью должен быть исключен доступ этого микроба. К сожалению, ветеринарные правила говорят не ждать, пока умрет вся птица. Погибла птица, взяли на анализ, все здоровое поголовье должно убираться с площадки", — полагает он.