Ростовский "Евродон" не получит полного возмещения ущерба от гриппа птиц

"Евродон" был застрахован, но не в полном объеме. Он что-то получит, но есть площадки, которые он, к сожалению, не застраховал", — говорит Рачаловский.
По его словам, птичий грипп мог быть занесен на завод из-за нарушения стерильности. "А как он был занесен в Астраханскую область, в Республику Калмыкия, в личные подсобные хозяйства? Это перелетная птица, это в кормах, это просто доступ на территорию комплекса людей. Все должно быть стерильно на каждом этапе, как в хирургической палате, полностью должен быть исключен доступ этого микроба. К сожалению, ветеринарные правила говорят не ждать, пока умрет вся птица. Погибла птица, взяли на анализ, все здоровое поголовье должно убираться с площадки", — полагает он.
Напомним, птичий грипп на одном из участков выращивания завода и в пометохранилище вспыхнул в конце прошлого года. На заводе уничтожили порядка 160 тысяч голов молодняка. Ущерб компании достиг миллиарда рублей. "Это серьезный урон для нашего птицеводства. Много лет не было этой проблемы и, к сожалению, расслабились", — подчеркнул он.
В печени индейки компании в прошлом году специалисты регионального Россельхознадзора нашли антибиотики, а в мясе птицы в Чебоксарах – кишечную палочку. Компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 250 тысяч рублей.