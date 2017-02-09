Ростовский Минсельхоз выступил за ограничения размера личных хозяйств

"Причем настолько показательны примеры, когда мы говорим, что личные подсобные хозяйства в определенных размерах уже не должны считаться таковыми. К ним должны быть другие требования, в том числе ветеринарные. В одном случае это было около 80 голов свиней, во втором — 180 голов. Можно такое хозяйство назвать личным, подсобным?", — отметил Рачаловский.