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Ростовский Минсельхоз выступил за ограничения размера личных хозяйств

9 февраля 2017, 16:37
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский предложил ограничить размер личных подсобных хозяйств по выращиванию домашних животных после вспышки американской чумы свиней в регионе, сообщил на пресс-конференции сам министр.

Инициатива министра объясняется тем, что за прошедший год в области зафиксировали три вспышки американской чумы свиней в частных домах жителей региона. По его словам, численность домашних животных значительно превышала потребности одной семьи.

"Причем настолько показательны примеры, когда мы говорим, что личные подсобные хозяйства в определенных размерах уже не должны считаться таковыми. К ним должны быть другие требования, в том числе ветеринарные. В одном случае это было около 80 голов свиней, во втором — 180 голов. Можно такое хозяйство назвать личным, подсобным?", — отметил Рачаловский.

В прошлом году с аналогичным предложением выступили власти Крыма. Тогда из-за вспышки АЧС в 20-километровой зоне на севере полуострова почти на девять месяцев ограничили выращивание свиней. На рынках запрещали торговать мясом, его можно было купить только в специализированных магазинах.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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