Ростовский Минсельхоз выступил за ограничения размера личных хозяйств

Инициатива министра объясняется тем, что за прошедший год в области зафиксировали три вспышки американской чумы свиней в частных домах жителей региона. По его словам, численность домашних животных значительно превышала потребности одной семьи.
"Причем настолько показательны примеры, когда мы говорим, что личные подсобные хозяйства в определенных размерах уже не должны считаться таковыми. К ним должны быть другие требования, в том числе ветеринарные. В одном случае это было около 80 голов свиней, во втором — 180 голов. Можно такое хозяйство назвать личным, подсобным?", — отметил Рачаловский.
В прошлом году с аналогичным предложением выступили власти Крыма. Тогда из-за вспышки АЧС в 20-километровой зоне на севере полуострова почти на девять месяцев ограничили выращивание свиней. На рынках запрещали торговать мясом, его можно было купить только в специализированных магазинах.