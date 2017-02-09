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Страницу донского приюта для животных заблокировали за благотворительность

9 февраля 2017, 11:14
Администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала страницу Азовского городского общества охраны бездомных животных "Феникс" в Ростовской области из-за подозрительных благотворительных сборов, в настоящее время при попытке зайти на страницу возникает ошибка.

Пользователи одного из городских пабликов в "ВКонтакте" сообщили о том, что недавно также была заблокирована группа ростовского приюта для животных "Добрые руки". Также подписчики группы выразили уверенность, что с отчетными документами в азовском приюте все в порядке.

По сообщениям в СМИ, руководство приюта в Азове ведет переговоры с администрацией социальной сети. Причиной для блокировки страницы стали не подозрительные сборы на благотворительность, а то, что создатель группы "Феникса" в "ВКонтакте" удалил личный аккаунт из соцсети. Вероятно, вскоре страница будет восстановлена.

р2

Вы участвуете в каких-либо благотворительных сборах?
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#Новости#Анна Петрова#Общество#Опросы
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