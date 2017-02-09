В Ростове за 20 лет под мусорные свалки отдали 45 гектаров земли

"Только в северо-западной промзоне был сначала один полигон, сейчас заканчивается второй и мы открываем третий. Площадь первых двух полигонов – по 15 гектаров . То есть приблизительно 45 гектаров земель мы выводим из оборота за 20 лет. Ввести их в повторное использование можно будет нескоро", — отметил он.