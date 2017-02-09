В Ростове за 20 лет под мусорные свалки отдали 45 гектаров земли

Posted 9 февраля 2017, 07:24
Published 9 февраля 2017, 07:24
Modified 1 октября, 13:27
Updated 1 октября, 13:27
"Только в северо-западной промзоне был сначала один полигон, сейчас заканчивается второй и мы открываем третий. Площадь первых двух полигонов – по 15 гектаров . То есть приблизительно 45 гектаров земель мы выводим из оборота за 20 лет. Ввести их в повторное использование можно будет нескоро", — отметил он.
По его словам, сокращение земель под свалку возможно, если провести предварительную сортировку мусора. Однако первоначальные затраты по созданию сортировочной линии и на логистику существенно превысят стоимость повторного использования сырья. "Захоронение остается самым дешевым способом утилизации отходов", — резюмировал он.
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