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Жители города в Ростовской области предложили поставить памятник Ждуну

9 февраля 2017, 13:49
Житель Каменска-Шахтинского в Ростовской области предложил землякам проголосовать за установку памятника популярному интернет-мему, сообщение размещено в одном из городских пабликов в сети в "ВКонтакте".

По мнению инициатора голосования, Ждун будет олицетворять долгое ожидание жителей Каменска-Шахтинского строительства моста, появления в городе кинотеатра, фонтана. Пользователь сети подчеркнул, что место, где, возможно, будет установлен памятник Ждуну, станет популярным у молодежи.

Изображение скульптуры неизвестного существа со сложенными на животе руками – Ждуна набрало большую популярность в Сети в начале 2017 года. Автором скульптуры является нидерландская художница Маргрит ван Брифорт, которая изобразила компаньона для детей, ожидающих очереди к врачу. Женщина назвала существо Ждуном, вскоре пользователь одной из российских интернет-журналов опубликовала фотографию скульптуры и рассказала об истории ее создания. В Рунете мем приобрел большую популярность, пользователи Интернета стали шутить, помещая его в разные неловкие ситуации.

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Вы бы проголосовали за памятник мему?
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