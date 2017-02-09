Жители города в Ростовской области предложили поставить памятник Ждуну

Изображение скульптуры неизвестного существа со сложенными на животе руками – Ждуна набрало большую популярность в Сети в начале 2017 года. Автором скульптуры является нидерландская художница Маргрит ван Брифорт, которая изобразила компаньона для детей, ожидающих очереди к врачу. Женщина назвала существо Ждуном, вскоре пользователь одной из российских интернет-журналов опубликовала фотографию скульптуры и рассказала об истории ее создания. В Рунете мем приобрел большую популярность, пользователи Интернета стали шутить, помещая его в разные неловкие ситуации.