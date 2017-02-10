Чиновники надеются на возобновление стройки отеля Hyatt в Ростове

Рабочие вышли на недостроенный и исключенный из программы подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 отель Hyatt в Ростове-на-Дону, но не начнут работу без финансирования, заявил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.