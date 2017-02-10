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Чиновники надеются на возобновление стройки отеля Hyatt в Ростове

10 февраля 2017, 09:54
Рабочие вышли на недостроенный и исключенный из программы подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 отель Hyatt в Ростове-на-Дону, но не начнут работу без финансирования, заявил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.

"Составлен ежедневный план-график работ. Строители подготовительно зашли на объект и как только будет открыто финансирование, задача будет решена до 31 декабря 2017 года", – пояснил он.

Кредитный комитет Внешэкономбанка должен принять решение об актуализации соглашения с инвестором, добавил Крупин.

Крупин также рассказал, что Минспорта РФ в курсе смещения графика сдачи отеля и согласен с ним в случае достройки отеля к концу 2017 года.

Hyatt отстает от графика строительства на 13 месяцев: завершить работы планировалось в декабре 2015 года, а представители отеля отказываются от комментариев о ходе работ.

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