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Posted 10 февраля 2017, 15:19

Published 10 февраля 2017, 15:19

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Пенсионер в Волгодонске несколько раз ударил знакомого ножом

10 февраля 2017, 15:19
В Волгодонске Ростовской области задержали пенсионера, который ножом ударил знакомого, сообщает в пятницу региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, 68-летний фигурант поссорился со знакомым и нанес ему удары ножом", - говорится в сообщении.

По факту случившегося завели уголовное дело. Задержанному грозит до 10 лет заключения.

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