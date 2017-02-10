Руководство «Курортов Северного Кавказа» обвинили в дискриминации

Жители поселка «Архыз» теряют рабочие места и остаются без средств к существованию из-за политики руководства АО «Курорты Северного Кавказа», люди уже готовы выходить на акции протеста, сообщила NewsTracker депутат муниципального образования Архызское сельское поселение Бэла Эркенова.
«Существует национальный вопрос, который выражается в том, что приоритет в работе отдается не местному населению, а людям со стороны», - сказала Эркенова.
В КСК заявляют, что 80% сотрудников курорта «Архыз» – это жители республики. Однако, как утверждает депутат, местные жители работают в основном горничными, дворниками и сторожами. Кроме того, среди них много приезжих из других районов Карачаево-Черкесии, говорит Эркенова.
С начала года уволены уже 30 инструкторов горнолыжного комплекса, сообщила депутат. Сотрудники были вынуждены написать заявления после систематических нарушений их трудовых прав, говорит Эркенова.
В начале декабря представители Архызского сельсовета написали коллективное письмо гендиректору АО «КСК» Олегу Горчеву с просьбой разрешить местным жителям работать на курорте.
«Не получив ответа до 27 декабря, мы обратились к его заместителю по эксплуатации Максиму Губе. Выяснилось, что письмо отписано еще 21 декабря, но где-то потерялось», - рассказывала депутат.
По ее словам, в ответном письме перечислен ряд условий, которые должны выполнить местные власти для того, чтобы взять на работу сельчан.
«Мы будем выполнять условия, но это уже будет не в этом сезоне. Ребята сами подходили ко мне, и сказали, что мы выйдем на дорогу и перекроем дорогу, потому что терпение закончилось. Мы остановили людей, потому что это уголовное преступление», - говорит Эркенова.
Представитель курорта рассказал агентству, что местные жители пытаются выторговать для себя более выгодные условия.
«Они пытаются демонстрации устраивать, но все не так, как они говорят. Они не должны здесь работать, это незаконное предпринимательство», - заявил представитель курорта.
В пресс-службе КСК отказались от комментариев.
АО «Курорты Северного Кавказа» было создано правительством России для управления туристическими объектами в СКФО. В 2016 году ряд особых туристических зон под управлением КСК был ликвидирован. В настоящее время под управлением госкомпании находится курорт «Архыз».