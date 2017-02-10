Руководство «Курортов Северного Кавказа» обвинили в дискриминации

«Мы будем выполнять условия, но это уже будет не в этом сезоне. Ребята сами подходили ко мне, и сказали, что мы выйдем на дорогу и перекроем дорогу, потому что терпение закончилось. Мы остановили людей, потому что это уголовное преступление», - говорит Эркенова.