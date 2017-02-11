Способных пережить конец света животных назвали ученые

"Самыми приспособленными к кардинальным переменам животными на нашей планете оказались губки", - сказано в сообщении.
Невзрачные с виду губки смогли пережить все глобальные катаклизмы на земле. Объясняется это тем, что они способны выжить практически при отсутствии кислорода и при значительных перепадах температур. Кроме того, после массовой гибели всего живого на планете резко увеличивается количество органики в мировом океане, а губки питаются именно ею.
После ордовикского вымирания, второго по силе земного катаклизма, имевшего место более 400 миллионов лет назад, территория нынешнего Китая представляла собой мелководное море, густо заселенное губками. Наличие и маленьких, и взрослых губок говорит о том, что они достаточно быстро восстановились после катастрофы.
На основе всех этих выводов ученые полагают, что выжить при ядерной катастрофе смогут не тараканы, а губки.
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