Способных пережить конец света животных назвали ученые

Невзрачные с виду губки смогли пережить все глобальные катаклизмы на земле. Объясняется это тем, что они способны выжить практически при отсутствии кислорода и при значительных перепадах температур. Кроме того, после массовой гибели всего живого на планете резко увеличивается количество органики в мировом океане, а губки питаются именно ею.