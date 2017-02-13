Назначить ответственного за реку Темерник предлагают в Ростове

"Так было сделано с рекой Теннесси в Америке. "Долина реки Теннесси" является отдельным административным округом и подчиняется напрямую президенту. И нам в аналогичном случае будет легче добиться того, чтобы река Темерник, на которую сейчас тратятся значительные деньги и силы, стала чистой", – пояснил Лазуренко.
При этом спикер отметил, что он не рассчитывает на денежную помощь со стороны властей, а предлагает инициативное финансирование за счет народа, то есть создание, по сути, социального займа.
"Как вам идея насчет того, чтобы у реки появился ответственный? Директор реки? Все рекой пользуются, но никто ни за что не отвечает. Есть над чем задуматься", – ответил на это губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Будет ли принято на рассмотрение данное предложение, он не уточнил.