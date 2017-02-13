Продажи внедорожника Chevrolet Niva приросли с начала года на 40%

Это на 40,3% больше, чем было продано автомобилей Chevrolet Niva годом ранее. По объему реализации российская модель заняла третье место в сегменте внедорожников уступив лишь Hyundai Creta и Renault Duster.
Продажи корейских внедорожников в минувшем месяце составили 2565 автомобилей. Остановили свой выбор на автомобиле Renault Duste 1,84 тысячи российских покупателей. По сравнению с данными о продажах модели в январе 2016 года объем реализации сократился на 22,3%.
Купить Chevrolet Niva можно от 584 до 720 тысяч рублей, стоимость зависит от комплектации и набора включенных опций.