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Проезд в электричках подорожает в Ростовской области сразу на 10%

13 февраля 2017, 09:43
Стоимость проезда в электричках по Ростовской области с 11 февраля увеличилась на 1,5 рубля и теперь составит 17 рублей 50 копеек за 10 километров тарифной зоны, сообщил представитель пресс-службы СКЖД.

"Решение о повышении тарифов принимает региональная тарифная комиссия. Они имеют право проиндексировать тарифы не более двух раз в год", – уточнил он.

Ранее тариф на проезд в электричке составлял 16 рублей за 10 километров тарифной зоны.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Экономика
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