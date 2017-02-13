Проезд в электричках подорожает в Ростовской области сразу на 10%
13 февраля 2017, 09:43
Стоимость проезда в электричках по Ростовской области с 11 февраля увеличилась на 1,5 рубля и теперь составит 17 рублей 50 копеек за 10 километров тарифной зоны, сообщил представитель пресс-службы СКЖД.
"Решение о повышении тарифов принимает региональная тарифная комиссия. Они имеют право проиндексировать тарифы не более двух раз в год", – уточнил он.
Ранее тариф на проезд в электричке составлял 16 рублей за 10 километров тарифной зоны.