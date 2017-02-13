Ростовский суд на 3 месяца продлил заключение под стражей для главы "Ванта"

Чабанова объявили в международный розыск и арестовали 6 февраля прошлого года в Таиланде по подозрению в хищении порядка 300 миллионов рублей у участников долевого строительства. По словам родственников, в это время он находился за границей на лечении онкологического заболевания.
На продлении срока пребывания подсудимого под стражей в Ростове настаивала сторона обвинения. "Осознавая тяжесть предъявленного обвинения, Чабанов может скрыться от суда, тем самым препятствовать рассмотрению уголовного дела", — полагает гособвинитель. По ее словам, оснований для отмены ранее избранной меры пресечения нет.
Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Адвокат подсудимого Светлана Подгорная утверждает, что уголовное дело в отношении Чабанова носит предпринимательский характер, а значит, должно рассматриваться по статье средней тяжести. "В настоящем судебном заседании доказано и установлено, что Чабанов действовал в сфере предпринимательской деятельности. Опровержение этому отсутствует в деле, а подтверждение имеется в ранее вынесенных судебных актах в отношении его соучастников. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства гособвинения о продлении содержания под стражей на три месяца и освободить Чабанова незамедлительно в зале суда", — говорит она.
Судья по уголовному делу Иван Гаврицкий решил, что основания для изменения меры пресечения не отпали. "Суд считает невозможным избрать Чабанову иную меру пресечения и продлевает срок содержания его под стражей на три месяца", — отметил судья.