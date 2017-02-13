Ростовский суд на 3 месяца продлил заключение под стражей для главы "Ванта"

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Адвокат подсудимого Светлана Подгорная утверждает, что уголовное дело в отношении Чабанова носит предпринимательский характер, а значит, должно рассматриваться по статье средней тяжести. "В настоящем судебном заседании доказано и установлено, что Чабанов действовал в сфере предпринимательской деятельности. Опровержение этому отсутствует в деле, а подтверждение имеется в ранее вынесенных судебных актах в отношении его соучастников. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства гособвинения о продлении содержания под стражей на три месяца и освободить Чабанова незамедлительно в зале суда", — говорит она.