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Спасатели МЧС обследуют место крушения вертолета на Алтае

13 февраля 2017, 14:03
С воскресного вечера спасатели МЧС обследуют место падения вертолета Robinson-66 в районе Телецкого озера на Алтае, сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение ночи на вертолетах были доставлены бригада спасателей-водолазов и спецоборудование для проведения поисковых мероприятий на большой глубине", - сказано в сообщении.

Мониторинг места крушения с воздуха проводят 3 вертолета и беспилотные аппараты, на воде работает спасательный катер-амфибия Арго. Всего в поисково-спасательной операции задействованы свыше 200 человек и 40 единиц спецтехники.

Напомним, вертолет Robinson-66, по свидетельствам очевидцев, потерпел крушение в воскресенье вечером в районе поселка Артыбаш в Республике Алтай.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Происшествия
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