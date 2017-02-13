Спасатели МЧС обследуют место крушения вертолета на Алтае

"В течение ночи на вертолетах были доставлены бригада спасателей-водолазов и спецоборудование для проведения поисковых мероприятий на большой глубине", - сказано в сообщении.
Мониторинг места крушения с воздуха проводят 3 вертолета и беспилотные аппараты, на воде работает спасательный катер-амфибия Арго. Всего в поисково-спасательной операции задействованы свыше 200 человек и 40 единиц спецтехники.
Напомним, вертолет Robinson-66, по свидетельствам очевидцев, потерпел крушение в воскресенье вечером в районе поселка Артыбаш в Республике Алтай.
р3