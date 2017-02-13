В очереди на землю 12,5 тыс многодетных семей в Ростовской области

Posted 13 февраля 2017, 12:15
Published 13 февраля 2017, 12:15
Modified 1 октября, 14:45
Updated 1 октября, 14:45
Примерно столько же семей уже успели получить участки.
При этом, по словам собеседницы, ликвидировать очередь вряд ли получится.
"Каждый земельный участок нужно сначала выделить из всей массы земли, провести кадастровый учет, а также удостовериться, что поблизости есть все коммуникации, школа, детский сад и больница. Это занимает время. К проблеме подходят тщательно, а дать больше и быстрее в ущерб качеству – едва ли имеет смысл. Кроме того, новые многодетные семьи становятся на учет чуть ли не каждый день", – объяснила она.
В 2016 году участки были выданы 2,9 тысячи семей. В 2017 году планируется удержать это показатель на уровне 3 тысяч.
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