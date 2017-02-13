В очереди на землю 12,5 тыс многодетных семей в Ростовской области

"Каждый земельный участок нужно сначала выделить из всей массы земли, провести кадастровый учет, а также удостовериться, что поблизости есть все коммуникации, школа, детский сад и больница. Это занимает время. К проблеме подходят тщательно, а дать больше и быстрее в ущерб качеству – едва ли имеет смысл. Кроме того, новые многодетные семьи становятся на учет чуть ли не каждый день", – объяснила она.