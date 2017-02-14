Бизнесвумен из Ростова пытается обанкротить федерального ритейлера

Сеть обувных магазинов Kari создана экс-владельцем федерального ритейлера "Эльдорадо" Игорем Яковлевым. В настоящее время компания принадлежит фирме Raundvill Menedzhment Limited, зарегистрированной на Кипре. Как следует из информации, опубликованной в системе СПАРК, по итогам 2015 года выручка ритейлера составила 23,58 миллиарда рублей, по сравнению с показателями 2014 года она выросла на 37,14%. В 2015 году компания понесла убыток 2,98 миллиарда рублей.