Бизнесвумен из Ростова пытается обанкротить федерального ритейлера

Ранее ростовская бизнеследи подала исковое заявление, с требованием взыскать с ритейлера более 45 миллионов рублей в качестве погашения образовавшейся с июня 2016 года задолженности по договорам субаренды 7 помещений, принадлежащих предпринимателю в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Общая площадь торговых площадей составляет 2,48 тысячи квадратных метров.
Ранее суд удовлетворил 8 исков предпринимателя из Ростова к торговой сети, по которым ритейлер должен выплатить порядка 9 миллионов рублей, а также освободить занимаемые им помещения.
Сеть обувных магазинов Kari создана экс-владельцем федерального ритейлера "Эльдорадо" Игорем Яковлевым. В настоящее время компания принадлежит фирме Raundvill Menedzhment Limited, зарегистрированной на Кипре. Как следует из информации, опубликованной в системе СПАРК, по итогам 2015 года выручка ритейлера составила 23,58 миллиарда рублей, по сравнению с показателями 2014 года она выросла на 37,14%. В 2015 году компания понесла убыток 2,98 миллиарда рублей.
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