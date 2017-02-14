Более 2 мес ждут жители Ростова сноса незаконных гаражей в своем дворе

"В середине декабря прошлого года жителям дома, написавшим жалобу на сайте горадминистрации, был дан ответ от администрации района, что власти проводят работы по установлению владельцев незаконных гаражей по указанному адресу с последующим демонтажем объектов, однако на 14 февраля никаких работ по сносу гаражей так и не начали", - сказано в сообщении.
Отмечается, что незаконные объекты окружают детскую площадку во дворе многоэтажки, что создает дополнительные неудобства из-за активности асоциальных граждан в районе гаражей.
На 11.00 мск во вторник ответа от властей пока не поступило.
р3