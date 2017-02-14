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Более 250 моделей вошли в рейтинг смартфонов Роскачества

14 февраля 2017, 15:19
Более 250 моделей известных производителей вошли в рейтинг смартфонов 2016 года, проведенный Роскачеством, сообщает пресс-служба компании.

"Всего специалисты агентства провели 274 испытания, к ранее существующим добавился тест на прочность задней камеры", - сказано в сообщении.

Смартфоны разных брендов бросали с 80-сантиметровой высоты, мочили под искусственным дождем, проверяли качество звука и изображения. Всего в ранее существовавший список вошли 45 новых моделей, выпущенных в прошлом году и отечественный смартфон Yota.

По итогам испытаний лучшие результаты показали модели фирм Samsung, Apple, LG, Sony, HTC, Huawei, то есть верхние строчки рейтинга остались заняты теми же брендами, что и в прошлом году.

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