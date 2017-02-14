Общественники призывают бороться с "группами смерти" в социальных сетях

Причиной обращения к пользователям соцсетей послужило убийство школьника в Республике Коми. В убийстве подозревается подросток, который был подписан на сообщество, которое пропагандирует насилие. По версии следствия, школьник подражал герою аниме "Jeff The Killer", который убивал, получая от этого удовольствие.
Представители общественной организации просят интернет-пользователей делиться ссылками подозрительных групп в соцсетях, цель которых - пропаганда насилия и суицида. "Гражданский патруль" намерен проверять каждое из таких сообщений и направлять информацию в Роскомнадзор.
Только за первые сутки после того, как сообщение общественной организации было размещено на странице в "Вконтакте", благодаря информации, предоставленной пользователями, были обнаружены четыре "группы смерти". Сейчас общественники регистрируют по несколько таких сообщений каждый час.
Напомним, что 10 февраля в Ростове-на-Дону был найден повешенным 16-летний подросток. За некоторое время до своей смерти юноша отправил своим одноклассникам предсмертное послание, в котором сообщил сверстникам, что не знает, останется ли он жив. Одной из возможных причин самоубийства 10-классника могли стать игры "Три кита", "Беги или умри", а также "группы смерти" в соцсетях. Правила этих игр предусматривают выполнение подростками различных заданий, несправившиеся с условиями игроки должны умереть.
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