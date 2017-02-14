Общественники призывают бороться с "группами смерти" в социальных сетях

Напомним, что 10 февраля в Ростове-на-Дону был найден повешенным 16-летний подросток. За некоторое время до своей смерти юноша отправил своим одноклассникам предсмертное послание, в котором сообщил сверстникам, что не знает, останется ли он жив. Одной из возможных причин самоубийства 10-классника могли стать игры "Три кита", "Беги или умри", а также "группы смерти" в соцсетях. Правила этих игр предусматривают выполнение подростками различных заданий, несправившиеся с условиями игроки должны умереть.