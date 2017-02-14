Ростовчане предложили создать организацию по отлову собак

"Каждый день появляются сведения о нападении собак на людей. Город похож на зоопарк", - рассказал ростовчанин.

Автор предложил защитникам животных забирать домой собак, если им их жалко.

Ранее появились сведения, что на протяжение 2016 года 65 граждан обратились в медучреждения с укусами бездомных собак.

Глава администрации Волгодонского района Виктор Мельников сообщал, что отлов одной собаки обходится бюджету в 1,5 тысячи рублей.

На сайте госзакупок появился аукцион на услуги по отлову и уничтожению собак в регионе.

Как вы считаете, что необходимо делать для сокращения численности бездомных собак?