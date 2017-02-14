В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

"Режим будет действовать до 08.00 мск 16 февраля", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в администрации организовали оперативный штаб. Было дано поручение назначить лиц, которые будут нести ответственность за ситуацию в городе.
Также было поручено спланировать группы для проведения восстановительных мероприятий.
Ресурсоснабжающим компаниям порекомендовали усилить работу аварийных бригад.
Сейчас в городе идет сильный снег. Ухудшение погоды прогнозируется в ночь на среду и днем. Ожидаются метель, туман и гололедные явления.
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