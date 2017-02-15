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Индекс промпроизводства в ЮФО в 2016 году составил 106,4%

15 февраля 2017, 16:08
Индекс промышленного производства в регионах Южного федерального округа вырос в 2016 году на 6,4%, что выше среднероссийского показателя, сообщает Ростовстат.

Ростовская область заняла по темпам роста промышленного производства среди регионов ЮФО 2-е место, уступив лишь Севастополю. Напомним, что темп роста промпроизводства в Ростовской области составил по итогам 2016 года 112,6%, в Севастополе этот показатель превысил 121,8%.

Также позитивная динамика в южных регионах отмечается и в сельскохозяйственном секторе производства. Объем сельхозпроизводства вырос в целом по ЮФО. Лидером оказалась Ростовская область, показатель роста сельхозпроизводства составил 115,1%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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