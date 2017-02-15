Индекс промпроизводства в ЮФО в 2016 году составил 106,4%

Ростовская область заняла по темпам роста промышленного производства среди регионов ЮФО 2-е место, уступив лишь Севастополю. Напомним, что темп роста промпроизводства в Ростовской области составил по итогам 2016 года 112,6%, в Севастополе этот показатель превысил 121,8%.