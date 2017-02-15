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Около $200 млн потребуется Минсельхозу на перевозку зерна по новым правилам

15 февраля 2017, 12:31
Минсельхоз выступил с предложением перевести ряд зерновых культур из второго тарифного класса в первый, что означает большое снижение базовой цены транспортировки, сообщает "Новые известия".

"По мнению экспертов, на эти мероприятия может уйти из бюджета до 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

По информации Минсельхоза, у учреждения нет денег для компенсации выпадающих доходов, которые возникнут при переводе.

По словам представителя РЖД, сейчас не рассматривается вопрос о предоставлении скидок при перевозках зерна на экспорт. Аналогичное мнение выразили и в Минфине, рассказав, что в бюджете не предусмотрены деньги на компенсацию.

Член совета директоров Российского зернового союза Олег Рогачев предположил, что помощью может стать уменьшение цены на 100 рублей за тонну зерна. Однако, по его мнению, это должно происходить за счет гарантированного увеличения объемов.

Эксперты уверены, что Минсельхозу придется гарантировать объемы перевозок, на что он, скорее всего, не пойдет.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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